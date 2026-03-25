【あの人に逢鷹（あいたか）ホークス戦士のその後】ミギータの愛称で通算180試合に出場した真砂勇介さん（31）は、福岡県内で土木資材などを取り扱う「株式会社オーテック」の社員として第二の人生を送っている。プロ初安打が初本塁打などインパクトを残した右の中距離砲。自主トレで師匠と仰いだ柳田悠岐外野手（37）から学んだ教えも生かしながら奮闘している。作業服姿で取材先のカフェにやって来た真砂さんの表情から充