「タイミングはバラバラな部分があったんですけど、これやなという感じもあるので、それをしっかりシーズンに繋げていけたらなと思います」。ロッテの寺地隆成は一定の手応えを掴んで、シーズン開幕を迎える。都城春季キャンプ初日となった2月1日の打撃練習では「重心を少し下げたかなくらいです」と重心を低くした構えで打っていたが、2月3日の打撃練習から「剛さん（西岡剛コーチ）に言われていて、始動がバラバラで差され