第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球は24日、甲子園球場で1回戦の大阪桐蔭―熊本工が行われ、大阪桐蔭が4-0で快勝した。先発のマウンドに上がった2年生左腕が圧巻の14奪三振と快投。150球の完封劇に衝撃が広がっている。背番号10が躍動した。先発登板した川本晴大投手（2年）は最速147キロの直球を軸に6回2死までノーヒット投球。192センチの身長を誇る大型左腕が9回3安打無失点、14奪三振と名門校を相手に圧巻の投球内容を