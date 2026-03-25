複数人に対してセクハラに当たる発言をしたとして、中部電力の原子力本部の副本部長が辞任しました。中部電力によりますと、24日付で辞任したのは専務執行役員の片山明彦原子力本部副本部長(65)です。今月、社内で不適切な言動に関する訴えがあり調査を進めたところ、セクハラに該当する発言が認められたということです。片山氏は4月1日付で社内の専門的な指導や助言を行うアドバイザーに就任予定でしたが、取り消し