一ノ瀬はインパクト強めの私服「グオワハッハッハッハッ」３月上旬のとある夜、渋谷区の路上にゴーカイな笑い声が響いた。声の主はマゲ頭の力士――ではなく俳優の一ノ瀬ワタル（40）である。ヨレヨレの白Ｔシャツに黄色のスウェット、足元はサンダルというゆる〜〜いスタイルだったが、実はこの日、私服のラフさとは真逆の、超豪華なパーティに一ノ瀬は参加していた。「四つ星ホテルの披露宴会場を貸し切り、Ｎｅｔｆｌｉｘ制作の