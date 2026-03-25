保育園の運動会で、司会を担当した筆者。競技中のトラブルで、とっさに発した一言が、大きなクレームになってしまいました。 何年たっても思い出す、あの日の後悔をつづっています。 勘違いで選んだ係 保育園の運動会で役員になったとき、私は軽い気持ちで“司会進行係”を選びました。てっきり台本を考える、裏方だと思っていたのです。 ところが、実際はマイクを持ち、全競技を交代で進行する役目でした。人前が