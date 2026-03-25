ドアを開けた瞬間に目の前に広がったのは、思わず頬がゆるんでしまう、予想外の姿でお出迎えしてくれる存在……。何気ない日常のひとコマながら、その愛らしさに心をつかまれる人が続出した投稿は、記事執筆時点で99万回再生を突破。「想像以上に可愛い」「保育園の風景みたいでたまらん」といった絶賛の声が相次いでいます。 【動画：帰宅して部屋のドアを開けると、『2匹の猫』が…あまりにも尊い『お出迎えの光景』】 可愛す