W杯から逆算…堂安律が明かした3月シリーズで「結果以上に必要なもの」日本代表MF堂安律が3月24日、スコットランド・グラスゴー近郊で行われた英国遠征の練習初日に参加した。28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と対戦。MF遠藤航やDF長友佑都らリーダー役が不在のなか、背番号10が見つめる北中米ワールドカップ（W杯）への道筋とは。「結果以上に必要なものがある」と、組織としての底上げにフォーカスする。（取