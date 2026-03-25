BBQを楽しんでいた家族の前に、ひょっこり姿を現したボサボサの猫。そこから始まった心温まる物語に反響が広がっています。話題の投稿は1万2000件以上の「いいね！」を獲得し「この飼い主さん選ばれし人なんだろうなぁって思います」「きっと主さんのお宅なら幸せ間違いなしって思ったのでしょうね」「初めの頃の険しい顔つきがすっかり穏やかになり、幸せそうで、こんな嬉しいことはありません」とのコメントが寄せられていました