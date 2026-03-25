コウノトリで知られる兵庫県豊岡市には、全国で唯一の“かばんの神様”と言われている神社があるそうです。一体どんな場所なのか取材しました。「かばんの神様」と言われる神社が兵庫県に！（イメージ）☆☆☆☆かばんの神様と呼ばれているのは「柳の宮神社」。崇神天皇の時代に創設されたとも考えられている、歴史ある小田井縣（おだいあがた）神社の境内に鎮座しています。ですが、もともとは「杉森神社」という名だったそう