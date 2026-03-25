昨年10月、日本代表に敗れた“大事件”2019年の引退から7年、かつての闘将は今もなおサッカーに情熱を注ぐ。元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は後輩の奮闘を追う。2025年10月14日、森保一監督率いる日本代表が世界を震撼させた。北中米ワールドカップ（W杯）を翌年に控えた親善試合で、森保ジャパンはブラジル代表を3-2で撃破。闘莉王氏も歴史的な逆転勝利に大興奮した。「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューでは、母国で観戦し