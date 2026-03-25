日本代表は3月31日にイングランドと対戦する日本代表は現地時間3月24日、スコットランド・グラスゴー近郊で、トレーニングを開始した。イングランド・プレミアリーグ、ブライトンでプレーするMF三笘薫は、同28日のスコットランド、同31日のイングランドとの2連戦に向けて「ワールドカップ前に素晴らしいチームとできるので、自分たちのレベルも確認しながら結果をしっかりと出して、自信につなげたい」と意気込んだ。三笘が代