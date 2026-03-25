歌手の姫乃樹リカが19日、自身のインスタグラムで1日に行われたファンミーティングの写真をアップ。アイドル時代の同期との共演ショットでファンを喜ばせた。 【写真】かつてのアイドル時を超えて初の2人での歌唱青春時代がよみがえる 姫乃樹は1日に都内で、スペシャルイベント「Rika's騎士sへ行くDAY！Vol.3」と「Rika's騎士sへ行かNIGHT！Vol.3」を開催。夜の部には同期の元アイドルが登場した。「北岡夢子ちゃ