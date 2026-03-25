加藤小夏 女優の加藤小夏が24日、都内で行われたドラマ『失恋カルタ』1話先行試写＆完成披露トークイベントに登壇した。本作は、芸人・作家の又吉直樹が自身の朗読会のために書き下ろしたテキスト「失恋カルタ」（絵札はイラストレーター・たなかみさき氏が担当）が原案。失恋の孤独や恋愛の機微を描いた共感性の高い“句”をもとに、梅澤美波、西垣匠、加藤小夏のトリプル主演で実写ドラマ化した。加藤が演じるの