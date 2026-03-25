タレントのマツコ・デラックス（53）が2週連続で「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）を欠席したことが話題だ。マツコは2月に首の手術を受け、現在は休養中。生放送の「5時に夢中！」（TOKYO MX）では、すでに本人不在という“穴”があいていたが、収録番組の「月曜から夜ふかし」にも影響が出ている形だ。【もっと読む】周囲にトラブル続くマツコ・デラックスついに自身に首の不調の不気味…1月には冗談めかしつつ「やめよっか