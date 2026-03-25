記事ポイント有効成分「ナイアシンアミド」でシワ改善と美白※1を同時にケア5種の和漢混合エキスが年齢肌※4にハリと潤いを与える薬用集中美容液2026年5月21日(木)より数量限定で発売 ハーバー研究所から、シワ改善と美白※1ケアを1本で叶える薬用美容液が登場します。有効成分「ナイアシンアミド」を配合した『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、2026年5月21日(木)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で