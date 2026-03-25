記事ポイントモンブランが伊勢丹新宿店で2026年3月25日から31日までポップアップストアを開催アーティスティックディレクター描き下ろしの伊勢丹新宿店先行ノートブックが登場3名のカリグラファーによる手書きパーソナライズサービスを実施 モンブランが、「春のギフト」をテーマにしたポップアップストアを伊勢丹新宿店にて開催しています。卒業や入学、就職、転勤など新たな門出を迎える方々へ向けた特別な贈り物が揃うイベ