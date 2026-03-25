記事ポイントNintendo Switch 2の内蔵マイクを活用した多言語音声コマンド認識ソフトウェアプレイヤーの声でオリジナル音声コマンドを登録・認識できる「ボイスタグ機能」を新搭載40言語以上対応・省リソース設計でグローバルに快適なプレイ体験を実現 日立ソリューションズ・テクノロジーが、Nintendo Switch 2向けの多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter Advanced」の提供を開始します。従来の「Ruby Spotter