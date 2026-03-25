◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）チーム力で初のビッグタイトルだ。ペアポルックスは追い切り前日の２４日は坂路で調整。梅田調教師は「休み明け２走目で、今回の方がより走れる状態にある」と歯切れが良かった。前走のオーシャンＳでは、狭い内をさばいて抜けだし、待望の重賞勝ちを収めた。攻め専から担当馬がいる持ち乗り助手になった前原玲奈・元騎手（旧姓・西原）が、３走前の