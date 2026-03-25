記事ポイントポリフェノール・コラーゲン・たんぱく質を1杯で摂れる美容系ルイボスティー特許製法「タンパクティー製法」採用のタンパクティーシリーズ第2弾ノンカフェインですっきり飲みやすい味わい、30包入り4,536円（税込） アースカラーから、美容成分とたんぱく質を同時に摂取できる粉末飲料「ルイボスティープラス」が登場しています。2025年発売の「麦茶プラス」に続く”タンパクティーシリーズ”第2弾で、2026年3月1