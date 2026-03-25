◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３１回後編村田諒太村田諒太がアマとプロで頂点を極めたミドル級は、紛れもなく中量級だ。プロは一番軽いミニマム級（４７・６キロ以下）から上限のないヘビー級（ＷＢＡ、ＷＢＣ男子のブリッジャー級含む）まで１８階級が存在する。７２・５キロ以下のミドル級は上から６番目、井上尚弥が４団体を統一するスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）より７階級重い