名古屋駅周辺の再開発について、愛知県の大村秀章知事は24日、資金面でも支援していく姿勢を示しました。大村愛知県知事：「県も市も相当な負担をしなければいけないと思いますよ。都市のインフラ部分、交通のインフラ部分ですから」愛知県の大村知事は名古屋駅周辺の再開発について「資金の支援を検討する。関係者と協議しながら解決策を見出すべく取り組みたい」と述べました。名古屋駅周辺の再開発を巡ってはリニア中央新