◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１０分開始予定）、オープン戦最終戦となる本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季２度目の登板だが、登板しながら打線にも入る「リアル二刀流」は今季初。開幕へ弾みをつける投球、オープン戦１号に期待がかかる。