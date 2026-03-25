俳優の綾瀬はるかと、お笑いコンビ・千鳥の大悟が夫婦役でダブル主演する、是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』（5月29日公開）の新たな予告映像が解禁され、主要なキャストが明らかになった。【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告これまでカンヌ国際映画祭を中心に国内外で高い評価を受けてきた是枝監督。日本映画では『万引き家族』（2018年）以来、8年ぶりとなるオリジナル脚本作品となる本作で描くの