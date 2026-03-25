三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は２４日、傘下のインターネット証券「三菱ＵＦＪｅスマート証券」と資産運用会社「ウェルスナビ」を統合し、２０２７年度中に新会社を設立すると発表した。ＡＩ（人工知能）を活用し、顧客の特性にあった金融商品の提案などを行う資産形成サービスを展開する。約２００万口座の利用者を抱えるｅスマート証券と、利用者の意向に沿って投資商品を自動で購入する「ロボアドバイザ