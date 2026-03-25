早稲田大学名誉教授で社会学者の有馬哲夫氏が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。高市早苗首相を侮辱する内容の投稿が波紋を広げている。 有馬氏は21日、封鎖されたホルムズ海峡でイランが日本の船舶の通過を認める用意があると明らかにしたと報じたニュースサイト「共同通信」（共同通信社）の記事を引用。そして、「ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて、これまでの非礼を詫びて、日本のタンカー