俳優の永利優妃（22）が24日、自身のXを更新し、慶應義塾大学卒業を報告した。【写真】『ドクステ』『ヒロステ』などの永利優妃、慶應義塾大学を卒業袴姿で晴れやか永利は、袴姿のショットを添えて「改めまして…慶應義塾大学 文学部 社会学専攻を卒業いたしました!!学士は人間関係学…！役者としても大切な学びを沢山頂き最高の友達もできました」と晴れやか。「大学で得た知識や道徳、思考力、姿勢を忘れず、初めて公表