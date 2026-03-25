水卜麻美アナウンサー（38）が総合司会を務める日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜前5・50）が25日に放送され、水曜レギュラーパーソナリティーを卒業するバドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）は最後の出演となった。前番組「Oha4！」との掛け合いで、水卜アナは「寂しいけれども…」と話すと、背後から笑顔の陣内が登場。「これからも会えますから。パトロールに来てくれるので」と語った。陣内は昨年4月2