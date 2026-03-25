リヴァプールの絶対的エース、モハメド・サラーが今シーズン限りでクラブを去ることを決断したようだ。2027年まで契約を残しているものの、クラブ側は数々の歴史を築き上げたレジェンドの「新たな章に挑戦したい」という情熱を尊重。異例のフリートランスファーでの退団を認める方針を固めたという。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。サラーは自身の声明で、リヴァプールという街や人々への深い愛を吐露し