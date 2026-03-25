昨季のプレミアリーグ覇者リヴァプールが、直近のブライトン戦で1-2の痛恨の敗戦を喫し、5位に沈んでいる。来季のチャンピオンズリーグ出場権さえ危うい状況に、アルネ・スロット監督への解任圧力が限界に達している。『TEAMtalk』が報じている。クラブ側はフリーのシャビ・アロンソ氏に対し、予定を切り上げて今すぐ指揮を執るよう再三の打診を行っているという。かつての司令塔を救世主として迎えるべく、オーナー陣は火曜日に緊