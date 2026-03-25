久保は慎重に完全復活への道を歩んでいる(C)Getty Imagesレアル・ソシエダの久保建英が現地時間3月23日、クラブの全体練習に復帰した。1月18日のバルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷し戦列を離れて以降、2か月以上にわたりリハビリに努めていた。クラブの公式Xで久保が練習に合流した動画がアップされており、チームメートに挨拶をする様子なども映し出されている。【動画】久保建英が練習に復帰！クラブ公式が映像を公開