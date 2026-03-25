コンサルタントといえば、短時間睡眠で深夜まで働くハードワーカーというイメージを持っている方も多いのではないだろうか。入社数年で同期の半数が脱落する過酷なコンサル業界で10年以上活躍している著者が、ハードワークをこなす秘訣を解説する。※本稿は、戦略コンサルタントの望月安迪『コンサルタント3年目までの必修ビジネススキル キャリアを踏破するためのサバイバルマップ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したも