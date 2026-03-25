ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、エンゼルスとのオープン戦前に会見を行い、前日の同戦に先発した佐々木朗希投手（24）について言及した。佐々木は初回に1死も取ることができず、4四死球4失点で降板した。2回からオープン戦特別ルールで再び、マウンドに上がったが、四死球を連発し2回0/3を無安打ながら8四死球の大乱調で5失点。防御率は15.58となった。指揮官は佐々木の現状について「一か