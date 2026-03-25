日米の紙幣＝2022年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝158円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1602〜12ドル、184円20〜30銭。米長期金利が上昇し、日米金利差が意識され、円売りドル買いが優勢となった。米国とイランに1カ月間の停戦に向けた動きがあると伝わり、ドルが売られる場面もあった。