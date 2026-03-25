「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音（４０）の最新ショットにファンはくぎ付けとなった。穂川は２５日までにインスタグラムで「早くお花見行きたい…ので、ＡＩで雰囲気だけ笑」と書き出すと、白いキャミソールの透けた黄色のトップス姿でポーズをとるショットを桜並木と合成したショットなどをアップ。「今週の後半は東京の桜見頃になりそうだよー」と呼びかけた。この投稿には「めちゃめちゃ綺麗」「