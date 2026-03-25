ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、エンゼルスとのオープン戦前に会見を行い、先発の大谷翔平投手（31）について語った。会見で大谷の現状については「とても満足している」とし「アリゾナでの登板では意図が見えたし、内容も良かった。集中していた」と振り返った。またこの日の登板については「今夜については、6回まで投げて75〜80球くらいまでいければ大きな前進になる」とし「アリゾナの