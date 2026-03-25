中国各地の文化や習俗の生き生きとしたルポが話題となり、先日重版も決定した『中国TikTok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』。民俗学者・大谷亨さんによる本書第1章「逆立ち張五郎を探せ！」より、その一部をご紹介。 『中国TikTok民俗学』書影 逆立ちポーズに一目惚れ 「中国の宗教を研究しています」というとなんだか難しそうに聞こえるが、少なくとも私の宗教に対する関心のあり方は、かなり軽薄なものである。