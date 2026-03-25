長い年月を経てたどり着いた世界王座を７度防衛した西岡利晃 photo by 中井幹雄/アフロ井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち23：西岡利晃不撓不屈。堅忍不抜。そんな言葉は西岡利晃（帝拳）のキャリアに対して使ってこそ、ふさわしい。勝利が有望視された３度目世界挑戦の目前、アキレス腱断裂というアスリートとして決定的なダメージを負った。１年余のブランクを経てカムバックするも、このボクサーが生まれ持っ