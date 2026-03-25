TWICEのツウィが、“ギャップ”でファンを魅了した。ツウィは3月23日、自身のインスタグラムを更新し、コンサートの準備過程や控室の様子を収めた写真を複数公開した。【写真】ツウィ、“胸元エアポケット”公開された写真でツウィは、ステージ衣装に身を包み、華やかなビジュアルを披露している。胸元が大きく開いたトップスにミニ丈のボトムスを着こなし、抜群のスタイルを見せつけた。また、おどけた表情を見せるなど、普段のク