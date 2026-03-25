暑さが長引く近年、毎日の外出や通勤・通学に欠かせないアイテムとなったハンディファン。そんな中、ファッション性も重視したい女性にぴったりの新作がANNA SUIから登場します。機能性とデザイン性を兼ね備えた2種類のハンディファンは、持ち歩くだけで気分が上がるアイテム♡日常を快適に、そしておしゃれに彩る注目アイテムをご紹介します。 2WAYで使えるスタンドタイプ 卓上でも持ち運びでも使えるスタンドタイプの