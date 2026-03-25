「栴檀（せんだん）は双葉より芳し」という。大きなことをなす人は幼少期から優れた才能を発揮していた、という意味だ。競走馬にも、それはいえる。のちのG1馬の過半数は新馬戦を勝っているだろう。だが、ショウナンカンプはそうではなかった。“常識”を覆した馬だった。3歳1月の中山ダート1800メートル戦でデビュー。何と勝ち馬から5秒差の11着大敗を喫した。G1を勝つ未来をこの時点で予想できた人はいただろうか。初