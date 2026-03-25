【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ1−2フライブルク（日本時間3月23日／ミラントア・シュタディオン）【映像】鈴木唯人、3人置き去り→ピッチ横断35m“爆速ドリブル”フライブルクのMF鈴木唯人が逆転弾を演出した。左サイドからゴール前までピッチを約35mドリブルで走破するプレーにはファンも驚愕と大きな称賛の声を寄せている。日本時間3月23日にブンデスリーガ第27節が行われ、フライブルクはアウェイでザンクト・パウリと対