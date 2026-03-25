2026年3月25日のNHK『あさイチ』は特別編。吉沢亮さんのプレミアムトークを放送。『ばけばけ』について語ります。吉沢さんが『ばけばけ』錦織友一役について語った2025年10月24日の記事を再配信します。*****高石あかりさん（高ははしごだか）がヒロインを務める連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、松江の没落士族・小泉セツをモデルにした物語。セツの夫は、怪奇文学作品集『怪談