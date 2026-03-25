日産「新型フェアレディZ」発表！日産の米国法人は2026年3月23日、同社を代表するスポーツカーの「Z（日本名：フェアレディZ）」の2027年モデルを発表しました。今回のアップデートでは、デザインの刷新と走行性能の深化という両面において、ベースモデルである「Sport（スポーツ）」および「Performance（パフォーマンス）」グレードにおいて、伝統を継承したデザインの刷新と、走りの質感を高めるメカニズムの改良が加えられ