上限値「2.3倍オーバー」の重量違反に激怒NEXCO中日本と日本高速道路保有・債務返済機構（以下、高速道路機構）は2026年3月18日、高速道路において、「道路法第47条第2項」に違反した者を警察に告発したと発表しました。一体何があったのでしょうか。道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、日本の公道を通行する車両には、道路法第47条第1項で、大きさや重さなどの最高限度（一般的制限値）が定められています。