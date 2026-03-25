西武など3球団で活躍した左腕・杉本氏が振り返る“波乱”の中学時代元西武、中日、ダイエーでプレーした杉本正氏（野球評論家）は、1972年4月、静岡・小山町立小山中学の軟式野球部に入部した。町立成美小6年時の地域ソフトボール大会で6本塁打と大活躍。中学野球部から「来い」とスカウトされていた。だが、早々に嫌気がさし“一人練習”の日々に突入。その後、チームメートからの声かけで“復帰”したものの、波乱の幕開けとな