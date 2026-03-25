現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地３月24日に始動。スコットランドのグラスゴー近郊で初日のトレーニングを行なった。練習後、昨年の９月以来の代表復帰となったブライトンの三笘薫が取材に対応。プレミアリーグでプレーする選手もいるFIFAランキング38位のスコットランド代表の印象について尋ねると、こう評した。「僕自身が知っているのは（ナポリのMFビリー・）