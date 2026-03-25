防衛力の強化に向けた防衛増税が４月から始まる。まずはたばこ税と法人税が引き上げられ、来年１月からは所得税も増税される見通しだ。３税で１兆円超の税収増を見込むが、政府は防衛費のさらなる増額を視野に入れており、財源確保は道半ばだ。（折田唯、向山拓）■値上げ相次ぐたばこ税は、加熱式たばこの税率を今年４月と１０月に２段階で引き上げる。紙巻きたばことの税率差を解消し、一律で１本あたり１５・２４４円とす