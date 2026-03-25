レスリング女子６８キロ級でパリ五輪銅メダルの尾粼野乃香が、慶応大を卒業したことを報告した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「＃慶應＃卒業」などのハッシュタグをつけて「やっと卒業できた！」と英語で投稿。大学名が入った卒業証書を手に記念撮影し「支えてくれた皆さんに心から感謝しています」とつづった。フォロワーからは「ＫＥＩＯ？わお」「オリンピックメダリストで慶應義塾大学は凄（すご