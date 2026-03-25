歌手・工藤静香（５５）がスタイル抜群なレザーパンツ姿をファンに公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新した工藤は「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜レコーディングの前の打ち合わせでいただいた和菓子をしこたまいただいておりました〜癒されました」とつづり、黒のトップスにレザーパンツを合わせ、青のニットカーディガンを羽織った姿の